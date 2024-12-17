«ЛК»: мошенники стали распространять троян Mamont под видом почтового трекера

Мошенники придумали новую схему распространения трояна Mamont, который стал популярен в 2024 году.В «Лаборатории Касперского» (ЛК) сообщили «Известиям», что сначала аферистами создаются липовые сайты оптовых магазинов с дешевыми ценами.
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