Личный опыт покупки земли в рассрочку: как договориться с продавцом и не потерять участок

Покупка земли — это всегда серьёзный шаг, и далеко не у каждого на руках есть вся сумма сразу. Я долго изучал этот вопрос перед собственной сделкой и понял, что рассрочка при покупке земельного участка — вполне рабочий вариант, если грамотно подойти к оформлению.