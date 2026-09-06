Личный опыт покупки земли в рассрочку: как договориться с продавцом и не потерять участок

Покупка земли — это всегда серьёзный шаг, и далеко не у каждого на руках есть вся сумма сразу. Я долго изучал этот вопрос перед собственной сделкой и понял, что рассрочка при покупке земельного участка — вполне рабочий вариант, если грамотно подойти к оформлению.
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