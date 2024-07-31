МОК протащил педофила на Олимпиаду. Но зрители заставили Баха пожалеть об этом

Ну и?... для кого писана эта блевотина?... для "потерпевши"... в "холокосте" что ли?... так они и есть устроители всей этой мерзости и сейчас... эти ""петухи и в назёме (дерьме) ... зёрна и семена ищут и склёвывают"".... это "хлеб" их.

Natalija Osminina

Эти Олимпийские игры показали НА ВЕСЬ МИР, куда скатывается Западная цивилизация. Это был самый простой тестер, который мог найти Творец, чтобы показать белому человечеству из числа тех, кто еще не полностью превратился в дерьмо, а стоит на грани - вот он АД! И если вы смотрите на Запад, как на ориентир- вы идете с Ад с ним вместе. Открытие Олимпийских игр - это ДАТА отсчета падения Западной Цивилизации. 26 июля.