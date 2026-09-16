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Царьград

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Стокгольмский университет: Кебнекайсе потеряла 10 см высоты

Стокгольмский университет: Кебнекайсе потеряла 10 см высоты

Ледник на южной вершине горы Кебнекайсе в Швеции уменьшился на 10 см, и высота составила 2 088,3 м. Юханна Дальквист из Стокгольмского университета отметила, что снижение наблюдается с 1951 года.

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