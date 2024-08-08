ФРБ Нью-Йорка: ситуация вокруг Tornado Cash доказала эффективность криптосанкций

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал отчет о влиянии санкций на Tornado Cash. Криптовалютный миксер, смешивающий и повышающий неотслеживаемость транзакций в сети Ethereum, был занесен в черный список Министерством финансов США в 2022 году.