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Сегодня Мбаппе может стать первым полуфиналистом ЧМ-2026, а вы — выиграть фрибет с помощью Килиана!

Сегодня Мбаппе может стать первым полуфиналистом ЧМ-2026, а вы — выиграть фрибет с помощью Килиана!

Килиан Мбаппе против лучшей команды Африки!Килиан Мбаппе против лучшей команды Африки! Сегодня (9 июля) в 23:00 по Москве за право стать первым полуфиналистом чемпионата мира сыграют сборные Франции и Марокко, а вы прямо сейчас можете сделать просмотр ЧМеще более увлекательным и азартным.

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