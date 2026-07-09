Килиан Мбаппе против лучшей команды Африки!Килиан Мбаппе против лучшей команды Африки! Сегодня (9 июля) в 23:00 по Москве за право стать первым полуфиналистом чемпионата мира сыграют сборные Франции и Марокко, а вы прямо сейчас можете сделать просмотр ЧМеще более увлекательным и азартным.