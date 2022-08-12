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Зиньковский о травме Мозеса: «Большая потеря для «Спартака» и возможность для меня проявить себя»

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский высказался о травме одноклубника Виктора Мозеса. «После травмы все ребята поддержали Мозеса.

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