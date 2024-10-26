Эксперт Попов: в отельном бизнесе вырос спрос на "умные" системы

По мнению Михаила Попова, директора B2B2C-направления SberDevices, цифровые консьержи, "умные" устройства и сервисы с использованием возможностей нейросетевых моделей будут напрямую влиять на конкурентоспособность гостиниц и повышение лояльности к ним туристов.
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