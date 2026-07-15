Космический штраф в $1,4 триллиона может грозить Facebook* и Instagram*

Мы уже писали о том, что в США прямо в данный момент идёт беспрецедентное судебное разбирательство, в ходе которого выясняется, действительно ли Facebook* и Instagram* (владельцем обеих сервисов является компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) намеренно вызывали у детей зависимость и негативно влияли на их здоровье.