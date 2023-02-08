Предприниматель воспользовался правом привлечь бизнес-омбудсмена Башкортостана к участию в проверке

В адрес бизнес-омбудсмена Башкортостана Ирины Абрамовой поступило заявление от предпринимателя с просьбой принять участие в предстоящей проверке.
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