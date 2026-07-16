"Free Speech Has Its Limits", Rules Czech Supreme Court Via Remix News, The Czech Supreme Court has upheld a suspended prison sentence imposed on a former dissident who publicly wore clothing displaying symbols associated with Russia’s invasion of Ukraine.
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