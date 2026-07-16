Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Free Speech Has Its Limits", Rules Czech Supreme Court

"Free Speech Has Its Limits", Rules Czech Supreme Court

"Free Speech Has Its Limits", Rules Czech Supreme Court Via Remix News, The Czech Supreme Court has upheld a suspended prison sentence imposed on a former dissident who publicly wore clothing displaying symbols associated with Russia’s invasion of Ukraine.

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