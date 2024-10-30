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За рулем

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Советские автомобили, которые могли бы стать серийными

Советские автомобили, которые могли бы стать серийными

Их ждали, надеялись, верили. Пресса СССР писала о них: «Cовсем скоро…». Но – не срослось! По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования.

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