Позитив из дикой природы

Фотограф дикой природы из Австрии Джулиан Рад умеет снимать животных в необычном и смешном стиле. Он — победитель известного конкурса Comedy Wildlife Photography Award, где каждый год жюри выбирает самые смешные фотографии братьев наших меньших.
Фотограф дикой природы из Австрии Джулиан Рад умеет снимать животных в необычном и смешном стиле. Он — победитель известного конкурса Comedy Wildlife Photography Award, где каждый год жюри выбирает самые смешные фотографии братьев наших меньших.
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