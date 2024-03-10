Вырезуб, судак, тарань: на Дону пресечен незаконный вылов ценных пород рыб

Сотрудники Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения мероприятий в акватории реки Миус в районе села Беглица Неклиновского района выявили 32-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в незаконной добыче водных биоресурсов.
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