Вырезуб, судак, тарань: на Дону пресечен незаконный вылов ценных пород рыб

Сотрудники Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения мероприятий в акватории реки Миус в районе села Беглица Неклиновского района выявили 32-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в незаконной добыче водных биоресурсов.