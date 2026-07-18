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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Тимер юл билетларын кире кайтарган очракта 10 проценты тотып калыначак

Россиянең Федераль монополиягә каршы хезмәте тимер юл билетларын кире кайтару өчен түләүне гамәлдәге бәя белән җайга салуны гамәлдән чыгарырга һәм аның чикләрен билет бәясенең 10 процент күләмендә билгеләргә тәкъдим итте, дип хәбәр иттеләр ведомствода.

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