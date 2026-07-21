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Россия ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана: в чем причина

Россия ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана: в чем причина

Россельхознадзор объявил о введении с 23 июля 2026 года ограничений на импорт подкарантинной продукции от пяти узбекских компаний.

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