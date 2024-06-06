ЦБ хочет, чтобы единым QR-кодом управлял «равноудаленный оператор»

ЦБ предлагает передать управление универсальным QR-кодом «равноудаленному оператору», что позволит «исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы регулятора.
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