ЦБ хочет, чтобы единым QR-кодом управлял «равноудаленный оператор»

ЦБ предлагает передать управление универсальным QR-кодом «равноудаленному оператору», что позволит «исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы регулятора.