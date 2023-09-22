Военное обозрение

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ЦКБ «Рубин» разработало проект новой стратегической АПЛ для возможной замены подводных ракетоносцев проекта «Борей»

ЦКБ «Рубин» разработало проект новой стратегической АПЛ для возможной замены подводных ракетоносцев проекта «Борей»

ЦКБ "Рубин" предложит военным новый проект стратегической атомной подводной лодки, разработанный на среднесрочную перспективу для возможной замены атомных подводных крейсеров проекта "Борей".

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