Рассуждаю: кто есть «лидер нации», и кто если не Путин

Темы дняПолитикаРассуждаю: кто есть «лидер нации», и кто если не Путин АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Вся история человечества состоит из поступков лидеров – факт.Вернуться к статье25220НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевНасчёт пальмового масла: кто организовал этот бизнес в России?Евгений НатесовА в СССР?Александр ПоповА СССР в Гренландии чтоли был? Чиновники то те же самые.ВладленХодят слухи. Что это дело под Володиным. Спикером госдуры.Сергей Сарматовочередной выхлоп либераста...все плохо, мы все умрем...Регина СтаниславовнаА либерасты это вы, не надо с больной головы на здоровую.Регина СтаниславовнаМне нужен не лидер, а нормальный и толковый руководитель государства.Владимир EвтушенкоВон у ЛДПР есть лидер. И что? Разве вся эта компашка не дерьмо?Владимир EвтушенкоRfrbv vthprbv zpsrjv gjlpfКаким мерзким языком подзаборной швали написан опус.Ольга СкобликоваЕсли бы Путин укреплял государство олигархов, то ни каких социальных выплат, кэшбэков за отдых, бесплатной вакцинации и прочих социальных инициатив не было бы и в помине.Регина СтаниславовнаИ не надо кэРегина СтаниславовнаНе надо ни кэшбеков, слово тор какое,импортное, ни вашей или его вакцины. Социальное государство у нас перестало уже существовать.ИИринаЕсли бы Путин был за социальное Государство для народа ,то не было бы такого чудовищного разрыва в доходах народа РФ ,не отнимал бы он у народа социальные блага ,не устроил бы пенсионное ограбление народа .Ольга СкобликоваА нет ни моей ни его вакцины. Вакцина разработана на государственные деньги. И что в вашем понимании "социальное государство", если вам не нужны социальные льготы.МБМария Бэти копеечные подачки, которые еще и не получить, названы "социальными выплатами"? Ааааааа! Повышение в 3 раза цены на металл - это как назвать? Социальными выплатами? А повышение НДС до 20% Его, кстати, мы платим из своего кармана, причем, по всей цепочке производства! А куда идут акцизы за табак? А там суммы ой какие немаленькие... Да.. действительно, социальные инициативы.. Особенно, с принудительной вакцинацией не-пойми-чем..Регина СтаниславовнаЭто у вас льготы, у простых людей их нет.Ольга СкобликоваА я самый, что ни на есть простой человек. Я пенсионерка, правда ещё работаю, живу в Красноярском краеВаша СветлостьДо пенсии дожила, а ума не нажила...ВладленТак дело к выборам. "Кость верному электорату"!!!ИИринаХа ,какой он лидер ? Вот если в Интернете ,который есть у 70-80 % граждан РФ , есть огромное число нас ,сторонников Ленина и Сталина ,то Путину и его холуям ,пришлось нанимать огромную армию кремлеботов ,чтобы они изображали его сторонников . А те ,кто по опросам социологических служб ЗА Путина , не могут адекватно объяснить -почему они за него .Лада МирасцатЕвгений НатесовАдекватно?..Евгений ГоголевЯ сталинист, но я за Путина. Для слепых и узколобых поясняю, нет в России человека, который удержал страну, как это сделал Путин в нулевые. Кстати СССР развалили ленинцы.Сергей ЛавровКакие ленинцы,просто скажите коммунисты,когда надо было коммунистами были и Ельцин и Путин.Евгений ГоголевПутин из КПСС не выходил, а приостановил членство. Партбилет на людях не рвал и не сжигал. Сегодня Путин не состаит не в одной партии.Сергей ЛавровОчень интересно -приостановил членство,а когда власть переменится восстановит членство?Хитро.ОЛЕГ Vinogradov"приостановил" ,чтобы взносы не платить? И все же,- Путин за белых, но чуть-чуть за красных( партбилет приостановлен) ?Регина СтаниславовнаОн у тебя полный видать, а у пенсионеров пустой. на хрен ваши товары дерьмовые, даже если и были деньги. Сидишь тут заевшийся буржуй и оскорбляешь всех, кто не за власть. Это уже слуги Госдепа? А ты чей слуга? бандитов?Регина СтаниславовнаХа-ха-ха! насмешил!Регина Станиславовнавсе вы там были, а потом пеерверт ышами стали.Регина СтаниславовнаА чью партию он проталкивает активно во власть? Едросов?Регина СтаниславовнаНаполовину тот и другой.Евгений ГоголевДумаю ему стыдно, что он был в КПСС. СССР развалили, а потом всё разграбили верхушка КПСС. Любой здравый президент будет "проталкивать" свою команду. Но не Зю ему толкать.Регина СтаниславовнаСогласна с вами.Jury UhovВопрос не в том, какой из Путина лидер, а в том, что другого-то нет. Не Навльного же в лидеры выдвигатьИИринаПутин доказал ,что он БОИТСЯ лидеров как для "левой " оппозиции ,так и лидеров для врагов коммунистов .МБМария Бда кто ж сказал, что другого нет? Даже из двух человек - один будет лидером, а другой - ведомым.. правда, остается вопрос "качества" этого лидера.. т.е. куда он поведёт - в болото, на войну или к всеобщему процветанию.. И нет лидеров не потому, что их нет, а потому, что их целенаправленно ликвидируют.. Собственно, так делают все "лидеры", ведущие в ад...Александр СмолинКаждому времени свой лидер, и дай бог чтобы он был адекватным и думающим, вникающий во все вопросы жизни страны. После смерти Брежнева, вроде илидеры были а в стране становилось все хуже и хуже. Пока совсем страна не развалилась. И конца этому развалу было не видно. Но появился какой то выскочка, Путин, вроде ничего такого не делал, но прекратил войну в Чечне, заставил алигархов работать на страну, воскресил армию(помню как солдаты просили денег на сигареты в магазинах, потихоньку начали восстанавливаться заводы, я сказал потихоньку, но это есть, народ начал ездить отдыхать по заграницам, пищевая промышленность не требует вложений и труда инженеров на выполнение продовольственной программы(как при Брежневе). Стали развиваться предприятия выпускающие потребляемую продукцию, а не просто отработать а там трава не расти. Возникло уважение к своей стране, и не только у нас но и за рубежом, мы стали понимать что наша промышленность нужна только нам, она нас кормит, конкурентам она не нужна им своё девать не куда, поэтому у них задача другая. Если будет человек который будет также заниматься такой работой ,даже в ущерб своей семье и самому себе, то он может стать следующим лидером. А так, выскочка пока больше думают о себе.Лада МираПосле болезни и смерти Брежнева несколько лет подряд чехарда с похоронами старцев и вполне хватило времени у врагов народа для подготовки и развала и дележа Страны Советов .Лада Мирататара-монголам на Руси сколько лет дань платили что бы прекратить набеги и разорение земель ? Это на тему остановки войны внутри стпраны. А производства развалили которые были для своего народа ,миллионы безработный выброшеных с копеечными подачками ,а если и строят , строят что ни цех ,то ядовитый ,что не предприятие - мухи дохну и гробят экологию ,все живое в округе ,как грибы растут Онкологические центры , церкви и религ. здания ... А владеют этими фабриками смерти даже не россияне . Узаконены новой конституцией "макарошки" для рабского труда ,население вымирает не от хорошей жизни ,особенно когда госпитализацию больному надо ждать месяцами что бы лечь в клинику ,а операцию по квоте несколько лет ,талоны к врачу заболевшему по несколько дней и недель,а Скорую по несколько часов не дождаться даже живя в большом городе ...Лада МираМного лет назад стабильно голосовала "против всех " ,когда отменили графу ,всегоды голосую за коммунистов ,все остальные как блохи скачут из партии в партию и размножаются " почкованием " за ради своих личных хотелок. . А всего то и есть партия буржуев и рабоче крестьянская партия ,все остальное обман и самообман . Карьеру партийную закончила пионЭром ,в школе .Александр ТретьякСогласен с Вами у многих найдутся вопросы к Путину у меня их тоже предостаточно, но на данном этапе другого лидера у нас нетАлександр ТретьякРаньше возможно практиковали ликвидацию лидера , а сейчас я не припомню ни одного случаяВладленА зачем Вам лидер? Меня лично устраивает менеджер. Который работает в моих и Ваших интересах. А не НЛ , основная задача которого сохранить себя у власти!!!ВладленИ результат. Десятилетний застой в экономике. И уже несколько лет падающие доходы населения. Это внутри. А "внешне" . Государство агрессор , изгой , без союзников!!!ВладленА зачем Вам лидер???Александр ТретьякЕсли в любом обществе нет лидера то это какая то анархия , хотя у анархистов всегда были свои лидерыевгений кармановичМожно согласиться, но за двадцать лет (или 30) было время повернуться и это "потихоньку" убрать. Сколько за это время лидеров пропало?ВладленСпасибо. Утрирую. Вы овца из стада, которой нужен пастух , что бы гнать на убой???МБМария Бэто Вы к чему?Armer ГадоFЕсли нет дифференциации штанов - то нет Цели!!!Александр ТретьякЛидер это человек который не только ведет общество в заданном направлении , но и следит за соблюдением элементарных законов принятых в этом обществе.Александр ТретьякПросто интересноВладленКУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!ВладленАга! Это как наш гарант конституции. Изменил конституция , что бы обнулить свои сроки???Armer ГадоFТам простл уксус.Александр ТретьякИзменил что бы не нарушать . Если честно я в данное время не вижу не одной кандидатуры более достойной чем Путин , хотя много вопросов в которых я не согласен с его инениемВладленСпасибо. Вывод. Он пастух .......!!!!Владлен???Armer ГадоFОбнуление - не критерий при сохранении окружения. (пишу туманом. Пораскиньте)Armer ГадоFВы не видите, потому что их не показывают. А если кто и промелькнет, то совсем не тот, который смог бы. В многомиллионной стране, да чтоб небыло достойного? Нунафиг)))Александр ТретьякНу если они в подполье то возможно я их не знаюДед ЩукарьНету других лидеров. Те, о ком ты - шпана. Особенно ваш Зю. Уровень ВВП - Президенты, премьер-министры и пр. И то, нужно еще попросить. Встреча с амером, была нужна, для создания прецедента. Не далеко тот час, когда они в очередь выстроятся. А ты говоришь "оппозиция". О чем с этой шушерой ему разговаривать? Они ж ипанутые.)))ВладленСпасибо.Александр Сивакочень верно заметили!!! Приятно сознавать. что в комментах, есть трезвомыслящие люди.Регина СтаниславовнаА при чем тут Навальный? И без Навального есть много умных,которых в тюрьмы убирают. Чтобы не было конкуренции.Регина СтаниславовнаЛидеры в партии нужны, а не в руководстве страной.Регина СтаниславовнаПожил бы как живет простой народ, тогда узнал почем Путин стоит.Как говорится сытое брюхо к чужому горю глухо.Дед ЩукарьБлагодарю, но это же очевидно..., я о Путине.))Дед ЩукарьВладлен, а что в этом зазорного? Без пастуха разбрелись бы, кто в лес, а кто по дрова. А то еще и мутузить бы начали друг друга. С нас станется. Другое дело, почему так? А потому, что мы не можем знать то, что знает пастух. Однако, эти незнания вовсе не оправдание. Знать нам многого не положено, но просчитывать-то кто мешает? Я, допустим, еще в 2015г. понял, что начинается конкретный этап развала западной Системы. И без этого развала Россия, да и весь Мир никогда не будут иными, какими мы хотим их видеть и жить в них.Дед ЩукарьБлагодарю, но это же очевидно..., я о Путине.))Дед ЩукарьПрошу пардону, тот коммент с благодарностью не по адресу.)) А по этому комменту: достойных может быть и много, но быть достойным мало. Сколько ему надо будет еще учиться и узнавать, чтобы дорасти до масштабов ВВП. А вот скажи мне, как можно Зю, Жирику, Платошкину, Грудинину ... да Собчачке, наконец, доверить государственную тайну? А без владения этой тайной они будут марионетками. Причем тупыми.)) Так в чем смысл замены знающего и масштабного Путина?ВладленПастух ведущий стадо на убой???Дед ЩукарьГде ты нахватался этих глупостей?)))Владлен"Места знать надо!!!"Александр ТретьякЯ не депутат , не сенатор и не буржуй. А вот что бы было " сытое брюхо " просто нужно работать , а не ждать что кто то сделает что то за ВасДед ЩукарьЭхо Мацы, Дождь ... и пр.?))ВладленА у Вас наверно дкиселев ,всоловьев? И "Обнуленный всех времен и народов"???Дед ЩукарьНе, "патриотов" я как раз и не слушаю. Слушаю "Радио КП". Правда иные именитые удивляют. Вроде и правильные выводы, а видно, что на интуиции родились. А вот оппи именитые радуют. Уж так пыжатся, так пыжатся, а не убедительно. Одни эмоции. На эмоциях в политике никуда не уедешь, ведь правда?))Armer ГадоFВот все и думают, что кроме этих, вами перечисленных, больше народу в стране и нетути... Какие-то убогие у вас доводы. Уж извините.Дед ЩукарьДа ради Бога.)) Так в чем смысл замены-то? Вернуть благословенные 90-е? Ведь именно из 90-х власть на местах в России. "Пацаны" из 90-х. Они уже въехали, что будут их от корыта оттирать, а кто-то и присядет. Вот и идет кипеж.Armer ГадоFХерню какую-то пишите. Вас что, заклинило на 90х? Иль методичка скупа на вартанты? Как по мне, я бы был согласен не менять президента. При условии смены свиты. Конкретно - либерасттческой. Но у нас стабильность. Увядания.Дед ЩукарьЯ не буду в твоем стиле отвечать про "раззуй глаза" и пр.)) Уже готовится закон о членстве и участии в управлении ОПГ. Подогнать под этот закон все гор-обл-край думы не составит труда. А "свита" как раз идеально подойдет под определение об управлении, а там о пожизненном речь будет идти. Я думаю, что об этом законе специально громко заговорили, чтобы дать им возможность сдрыснуть, дабы не возиться с ними. А стабильность нужна для остальных, чтоб бучи не подняли, как в Хабаре. Народ-то дубоват.))Armer ГадоFТут согласен. Но - время покажет.Дед ЩукарьДа. Запасаемся попкорном.))Лада Мираесли бы не было подачек , загнаный в угол ,камня на камне народ не оставил бы от всей этой...Регина СтаниславовнаТак уж и нет, других патриотов , настоящих людей не допускают любым способом до власти, до выборов ,в тюрьмы на нары отправляют,чтобы не было конкурентов .Александр ТретьякНазовите - патриотов , настоящих людей - кого не допустили до выборов , отправили на нарыАлександр Сивакну что вы несете, Регина?!! кого из, ваших, достойных, на нары отправили?!!! ну, разве что Льошу Навального, так он и не патриот - проститутка Запада, и умом не далек, и урка-прощелыга конченый, с липовым дипломом юриста. ну, кто еще? Фургал??? так он не конкурент и в выборах не учавтвовал. Просто убийца, как и Ходорковский. Грудинин, "Председатель Колхоза)))", так его никто не сажал. хотя есть за что. И очень много.Регина СтаниславовнаА вот Грудинина очень жаль, как и Платошкина. Как по издевались над людьми. Про Навального вообще нечего говорить. Кто его выберет, не на тех ставку сделал. А Фургал был во власти. Губернатором был, почему убийцу допустили туда? Ведь всевидящее око ФСБ не могло этого не заметить. меня в свое время на работу в военкомат не взяли из-за судимого родственника, которого уже давно нет.Лада МираКогда нибудь всех кто сотворил со страной и людьми такое давно уже прокляты до 7 колена .Юрка Иванов IvanovНастоящих буйных мало...Дед ЩукарьСтранно, во всем мире ВВП признают ВЫДАЮЩИМСЯ лидером, а у нас опрашивают, является ли он таковым вообще.)))Регина СтаниславовнаДа кто его признает и ценит? Почему тогда такое отношение к России?ММарияНе признают Путина только неблагодарные люди. Не помнят, что было до него.Ваша СветлостьБл...!!!! А как во всём мире возлюбили Иудушку Горбачева, и как "весь мир" рукоплескал дирижёру-алкашу!ИИринаНу да ,и поэтому у путинской России "кругом враги ", из-за чего он вкладывает колоссальные деньги российского народа в ВПК и армию .Ivanov SergВы забыли про "росгвардию" и спецтехнику для нее.ВладленИ где же Вы таких глупостей нахватались???евгений кармановичВы у кого спрашивали?Комментировать
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