Пенсионер из Белгорода не стал считать себя знаменитостью после слов Путина

РИА Новости/Кристина Кормилицына Белгородский пенсионер Виктор Лимончиков, которого президент России Владимир Путин упомянул во время заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что не считает себя знаменитостью.
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