В ЧВК «Вагнер» опровергли причастность к ним прикамца, подозреваемого в двойном убийстве

ЧУСОВОЙ, 1 сентября, ФедералПресс. В ЧВК «Вагнер» прокомментировали информацию о том, что задержанный в Чусовом по подозрению в убийстве сожительницы и ее 7-летней дочери Артем Бучин сражался в рядах компании.