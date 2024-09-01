В ЧВК «Вагнер» опровергли причастность к ним прикамца, подозреваемого в двойном убийстве

ЧУСОВОЙ, 1 сентября, ФедералПресс. В ЧВК «Вагнер» прокомментировали информацию о том, что задержанный в Чусовом по подозрению в убийстве сожительницы и ее 7-летней дочери Артем Бучин сражался в рядах компании.
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