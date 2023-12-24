7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 401 подписчик

«У меня глаза на лоб полезли»: сын Сенчуковой признался, почему так быстро развелся со своей женой

«У меня глаза на лоб полезли»: сын Сенчуковой признался, почему так быстро развелся со своей женой

Певица поддерживает сына, считая виновной в крахе семьи невестку. Сын Сенчуковой и Рыбина Василий с бывшей женой соцсетиСын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина — Василий целых восемь лет встречался со своей будущей женой Дарьей Алябьевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Маша Глага
Инфатил блин.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх