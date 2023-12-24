«У меня глаза на лоб полезли»: сын Сенчуковой признался, почему так быстро развелся со своей женой

Певица поддерживает сына, считая виновной в крахе семьи невестку. Сын Сенчуковой и Рыбина Василий с бывшей женой соцсетиСын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина — Василий целых восемь лет встречался со своей будущей женой Дарьей Алябьевой.