Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшего на Селигере профессора МГУ

Поиски доцента МГУ, кандидата наук, философа Владимира Кржевова продолжаются на Селигере. В пресс-службе Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Сова» в эксклюзивном комментарии aif.
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