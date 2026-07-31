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Аргументы и Факты

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Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшего на Селигере профессора МГУ

Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшего на Селигере профессора МГУ

Поиски доцента МГУ, кандидата наук, философа Владимира Кржевова продолжаются на Селигере. В пресс-службе Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Сова» в эксклюзивном комментарии aif.

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