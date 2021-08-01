Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Лобанов
    Лишь в 80-е годы армия смогла победить промышленное лобби, которое говорило: "Берите, что дают или вообще ничего не п...БТР-70. Десять ун...
  • Виктор Пефти
    Купон I бредит однако!Кравчук рассказал...
  • Сергей ЕВ
    У бандеровца Кравчука маразм с возрастом крепчает.Кравчук рассказал...

Путин поздравил российских саблисток с золотой медалью на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Софью Великую, Ольгу Никитину, Софию Позднякову и Светлану Шевелеву с победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх