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Внезапно

Внезапно

Самое главное, спать ложился – ещё ничего не было. Просыпаюсь – уже «здрасьте».Это, конечно, ещё не «чёрный лебедь», но тоже весьма неожиданное, малопросчитываемое и знаковое событие.

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