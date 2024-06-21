Автоэксперт Стрельбицкий назвал утечку трансмиссионной жидкости распространенной неисправностью вариатора

Срок службы вариатора зависит от конкретного автомобиля и стиля вождения. Его самой распространенной неисправностью считается утечка трансмиссионной жидкости, рассказал автоэксперт Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.
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