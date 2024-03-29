В приют для животных «Верность» приехали волонтеры Народного фронта

Помогли с уборкой территории и наметили фронт работ на будущее. Региональная команда «Молодёжное крыло Народного фронта» совместно с проектом по работе с трудными подростками «Тренер» посетили приют «Верность», расположенный в деревне Хохлово Смоленского района.