В приют для животных «Верность» приехали волонтеры Народного фронта

Помогли с уборкой территории и наметили фронт работ на будущее. Региональная команда «Молодёжное крыло Народного фронта» совместно с проектом по работе с трудными подростками «Тренер» посетили приют «Верность», расположенный в деревне Хохлово Смоленского района.
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