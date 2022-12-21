Рекорд Месси в инстаграме, Роналду не уйдет из сборной Португалии, Щербакова станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале и другие новости

1. Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы чемпионат мира по футболу проходил раз в три года. Изменения возможны после 2030-го.
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