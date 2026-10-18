В августе орловцы оформили 412 ипотечных кредитов на 9,5 млрд рублей, регион оказался среди аутсайдеров ЦФО по объёму выдачи, но показал положительную динамику, увеличив сумму кредитов на 6%, а количество сделок — на 12% по сравнению с июлем.