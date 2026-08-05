Собянин объявил о значительных проектах строительства в Москве 2026

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил основные объекты 2026 года: обновленный Ленинградский вокзал, комплекс онкологической больницы в Сколково, участок Рублево-Архангельской линии метро, культурные и спортивные центры, завершение реконструкции Центрального Московского ипподрома.
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