МИД России решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

МИД России опубликовал заявление в связи с ударом ВВС Израиля по зданию консульства Ирана в Сирии. Строение было полностью разрушено из-за атаки, которая также повлекла за собой гибель и ранения значительного количества людей, в том числе дипломатов, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.