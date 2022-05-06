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Прокуратура ЦАО Москвы занялась смертельным ДТП с участием блогера Некоглая

Прокуратура ЦАО Москвы занялась смертельным ДТП с участием блогера Некоглая

Прокуратура Центрального административного округа Москвы Прокуратура Центрального административного округа Москвы держит на контроле выяснение обстоятельств ночного ДТП в центре столицы, в котором пострадали четыре человека, и один человек погиб.

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