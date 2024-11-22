"Я дорожу своей репутацией". Ольга Карпуть рассказала о материнстве, отношениях с мужем и о том, почему не участвует в светских скандалах

Основательница концепт-стора KM20, 41-летняя Ольга Карпуть дала интервью журналистке Насте Полетаевой для YouTube-канала "Без фильтров" и рассказала о материнстве, отношениях с мужем Павлом Тё и о том, почему её имя никогда не фигурирует в светских скандалах, несмотря на публичность.