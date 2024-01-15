Рейтинг WTA. Остапенко вернулась в топ-10, Павлюченкова – в топ-50

Эмма Наварро, взявшая титул в Хобарте, дебютировала в топ-30. WTA Singles Rankings Положение на 15 января 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9880 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8905 3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 6918 4 (4) Коко Гауфф (США) 6660 5 (5) Джессика Пегула (США) 6065 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4076 7 (7) Маркета Вондроушова (Чехия) 3966 8 (8) Мария Саккари (Греция) 3770 9 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3590 10 (12) Алена Остапенко (Латвия) 3328 11 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 2891 13 (15) Дарья Касаткина (Россия) 2778 14 (14) Людмила Самсонова (Россия) 2760 17 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2555 20 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2215 26 (31) Эмма Наварро (США) 1730 29 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1694 46 (59) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1178 47 (47) Мирра Андреева (Россия) 1168 57 (46) Анна Блинкова (Россия) 1072 66 (45) Элизабетта Коччаретто (Италия) 1000 74 (71) Элина Аванесян (Россия) 939 75 (75) Анна Калинская (Россия) 923 90 (93) Камилла Рахимова (Россия) 793 92 (95) Диана Шнайдер (Россия) 785 100 (74) Паула Бадоса (Испания) 738 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open.
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