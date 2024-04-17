Генерал ЦАХАЛ: Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией. Их ухудшение недопустимо, так как влияние Москвы на ближневосточный регион очень велико. Об этом заявил отставной бригадный генерал ЦАХАЛ Амир Авиви. Израильский военачальник понимает, что с Москвой нельзя ссориться, по крайней мере, до тех пор, пока ее военные присутствуют на территории Сирии. По его мнению, в ближайшем будущем следует ожидать попыток сближения США и других западных стран с Россией. Западу, считает он, нормализация отношений с Москвой способна принести пользу. Иначе, по мнению генерала, Москва из-за прессинга со стороны Вашингтона и Брюсселя окончательно окажется в китайской орбите. Раньше ряд украинских политиков и чиновников надеялись, что еврейское государство по примеру западных стран займет твердую прокиевскую позицию, но этого не произошло. В Израиле считают, что Москва обладает силой и влиянием на Ближнем Востоке, поэтому с ней лучше дружить, чем ссориться. Израильские власти прекрасно понимают, что Россия является одной из держав мирового масштаба. Может, Москва поможет нам остановить Тегеран - с надеждой предположил Авиви. Хотя Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, Израиль все же находится по отношению к ней в более привилегированном положении. В частности, об этом свидетельствует недавнее высказывание представителя Белого Дома Джона Кирби. США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, так как это разные конфликты - заявил чиновник.

Юрий Ильинов

Произошло то, чего опасались: украинские атаки на российские НПЗ бумерангом ударили по США Совсем недавно Белый дом и позже Пентагон настоятельно просили Киев не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Но режим Зеленского в отместку за непредоставленную помощь демонстративно отказался подчиняться и шантажирует новыми ударами по инфраструктуре в обмен на ускорение финансирования и военной помощи. Однако такие действия нерадивого союзника могут дорого обойтись Украине и ее народу. В настоящее время происходит то, чего в Вашингтоне опасались: недавние атаки на НПЗ в РФ стали бумерангом бить по США, тем более в самый разгар предвыборной кампании. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США выросли на 4,09 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 12 апреля. Зато критически упали запасы бензина, другого готового топлива и дистиллятов. Запасы бензина сократились на этой неделе на 2,51 миллиона баррелей после падения на 609 тысяч баррелей неделей ранее. Тенденция к снижению сохраняется (начало автомобильного сезона). Согласно последним данным EIA, по состоянию на прошлую неделю запасы бензина были примерно на 3% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года. Запасы дистиллятов упали на этой неделе на 427 тысяч баррелей после роста. По последним данным EIA, за неделю, закончившуюся 5 апреля, дистилляты были на 5% ниже среднего показателя за пять лет. Так происходит, потому что глобальный рынок нефтепродуктов адаптируется к снижению поставок готовой продукции из РФ на фоне уменьшения мощностей переработки (в том числе после ударов БПЛА). Американская нефтяная промышленность в основном работает на рекорды экспорта сырья, а продукты из нефти, более качественной, чем собственная, импортирует для внутреннего рынка из других регионов. Теперь же наблюдается мировой дефицит, и бывшие поставщики бензина и дистиллятов в США придерживают отгрузку, оставляя сырье у себя, опасаясь внутреннего напряжения и роста цен. В глобализированном рынке нефтепродуктов Америка из-за действий Киева оказалась самым слабым звеном. Такие последствия грозят ростом цен на заправках, увеличением и без того высокой инфляции и плохими новостями для финансового рынка, так как ФРС не решится снижать процентные ставки, как того давно с нетерпением ожидает бизнес в Штатах. Очевидно, что последствия такого развития событий с большой долей вероятности будут очень печальными для правящей администрации Джо Байдена.