Главные православные праздники 2025 года Близятся Вселенская родительская суббота, начало Великого поста, Прощеное воскресенье, Торжество Православия.
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Главные православные праздники 2025 года Близятся Вселенская родительская суббота, начало Великого поста, Прощеное воскресенье, Торжество Православия.