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Инфекционист Никифоров развеял популярные мифы о клещах

Инфекционист Никифоров развеял популярные мифы о клещах

Заведующий кафедрой инфекционных болезней российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров рассказал о популярных мифах касательно клещей.

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