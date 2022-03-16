Задушил и поджег: мигранта задержали по подозрению в убийстве петербуржца в Парголово

Обгоревшее тело нашли на диване после пожара в квартире. Уроженец Таджикистана попал в руки стражей порядка 15 марта по подозрению в убийстве 69-летнего мужчины в одном из домов на Приозерском шоссе в Парголово в Выборгском районе Петербурга.