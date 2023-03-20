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Беттмэн о формате Кубка Стэнли: «Очень хорошо работает то, что есть сейчас. Не собираемся вносить изменения»

Комиссионер НХЛ не считает необходимым менять формат проведения Кубка Стэнли. С 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде Кубка Стэнли с восьмой, вторая – с седьмой и так далее.

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