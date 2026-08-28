Жена Егора Бероева беременна: девушка впервые показала округлившийся живот

Беременность супруги актера Егора Бероева, 22-летней балерины Анны Панкратовой стала очевидна после ее появления на премьере режиссерского дебюта мужа «Марик» в рамках Международной Московской недели кино.
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