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Пятый канал

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Жена Егора Бероева беременна: девушка впервые показала округлившийся живот

Жена Егора Бероева беременна: девушка впервые показала округлившийся живот

Беременность супруги актера Егора Бероева, 22-летней балерины Анны Панкратовой стала очевидна после ее появления на премьере режиссерского дебюта мужа «Марик» в рамках Международной Московской недели кино.

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