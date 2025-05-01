Сергей Самсонов: «Кучеров провел феноменальный сезон и доказал, что является одним из лучших плеймейкеров в истории НХЛ»

Ранее стало известно, что нападающий «Тампы» был включен в тройку номинантов на «Тед Линдсэй Эворд». Сегодня «Лайтнинг» проиграли серию плей-офф против «Флориды» (1-4), уступив в пятом матче со счетом 3:6.
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