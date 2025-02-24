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Петербургский дневник

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Диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько блинов можно съесть за раз

Диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько блинов можно съесть за раз

Все зависит от особенностей организма Оптимальная порция блинов зависит от особенностей организма, но в среднем 2–3 штуки за раз – безопасная норма, рассказала РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.

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