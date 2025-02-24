Диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько блинов можно съесть за раз

Все зависит от особенностей организма Оптимальная порция блинов зависит от особенностей организма, но в среднем 2–3 штуки за раз – безопасная норма, рассказала РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.
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