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Царьград

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Лето-2026 в России оказалось аномальным. А что будет дальше?

Лето-2026 в России оказалось аномальным. А что будет дальше?

Лето 2026 года вошло в историю метеонаблюдений в России как самое тёплое с 1891 года. Но главный вопрос теперь не в самом рекорде, а в том, сохранится ли эта тенденция осенью и в начале зимы.

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