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Фарион стала маркой на конверте

Фарион стала маркой на конверте

Как пишет издание Zaxid.net, во Львове состоялось спецпогашение памятной марки, выпущенной Укрпочтой в честь недавно убитой  националистки, профессора украинской филологии универстета Львовская политехника и экс-нардепки Ирины Фарион.

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