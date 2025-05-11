Киев пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве, заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке срыва майских праздников в Москве через атаку беспилотников и провокационные заявления Зеленского, назвав их государственной угрозой.
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