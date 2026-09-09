Педофила приговорили к 27 годам тюрьмы за многолетние изнасилования ребенка

www.globallookpress.com/IMAGO/Picturepower/Werner Scho 52-летнего Кшиштофа Бироса приговорили в Великобритании к 27 годам заключения за серию сексуальных преступлений против ребенка.
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