Врач назвал продукты, которые повышают уровень сахара в организме

По словам специалиста, нужно следить за питанием и достаточно двигаться Резкие колебания уровня сахара в крови могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, почек и зрения, а также привести к развитию диабета.
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