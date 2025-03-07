Подросток до смерти забил пьяную мать

В Надыме подросток отправляется под суд за убийство матери. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Надыме 27 ноября 2024 года между несовершеннолетним и его матерью, злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт.