Подросток до смерти забил пьяную мать

В Надыме подросток отправляется под суд за убийство матери. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Надыме 27 ноября 2024 года между несовершеннолетним и его матерью, злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт.
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