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Спрос россиян на один вид услуг в сфере косметологии резко вырос

Спрос россиян на один вид услуг в сфере косметологии резко вырос

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года суммарная выручка российских клиник медицинской косметологии выросла на 64,7 процента, а спрос граждан на подобного рода услуги увеличился на 20-40 процентов.

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