Военное обострение в Йемене повысило цены на нефть и газ

www.globallookpress.com/Russian Look/Aleksander Lyskin Экономисты спорят, является ли подорожание природного газа вдвое за три месяца началом мирового энергокризиса или еще нет.
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